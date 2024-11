"Modelos de liderança falharam, por isso lidamos com crises", diz ex-executiva

A indiana Nilima Bhat tem cerca de uma década de experiência como executiva de grandes empresas. Hoje, define-se como "missionária global", com propósito de formar líderes mais conscientes, ou Shakti – conceito da tradição iogue que significa equilíbrio entre valores masculinos e femininos. O livro "Liderança Shakti", com coautoria de Raj Sisodia, criador do movimento Capitalismo Consciente., virou um best-seller corporativo. Bhat esteve em Porto Alegre para o evento Chama, da Sonata Brasil e da unidade gaúcha do Capitalismo Consciente, no Teatro da Ospa, e conversou com a coluna.