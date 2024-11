Aproximação com Xi Jinping exige do Brasil exercício com "pratos chineses"

Os 37 acordos assinados com muito protocolo durante a visita de Estado do presidente da China, Xi Jinping, a Brasília – uma extensão da agenda do G20 – não contêm um megaprojeto. Mesmo assim, devem abrir nova fase nas relações com o Brasil. Os projetos têm conexão com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica e o Programa Rotas da Integração Sul-Americana.