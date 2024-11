Ainda à espera de pacote, dólar recua para R$ 5,746

Depois da queda expressiva de 1,48% na véspera, com o "fico" do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o dólar até ensaiou uma ligeira alta na manhã desta terça-feira (5), mas inverteu a mão logo depois do anúncio de que a reunião do dia de alinhamento da redução de gastos havia sido antecipada das 16h para as 13h30min.