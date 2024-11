Afinal, quais são os "ultra-ricos" que o G20 propõe taxar

A intenção do Brasil era incluir na declaração final da reunião de cúpula do G20, o grupo das maiores economias do planeta, a taxação dos "super-ricos". O que entrou no texto, a duras penas, foi a expressão "procuraremos nos envolver cooperativamente para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto sejam efetivamente tributados".