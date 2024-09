“A catástrofe humanitária no Rio Grande do Sul e o recorde de focos de incêndio no Pantanal tornam ainda mais urgente a necessidade de unirmos esforços para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas”, é a frase que abre o texto de apresentação do Pacto Econômico com a Natureza, lançado nesta quarta-feira (28).