Uma das mais conhecidas redes de cafeterias do país, a Casa do Pão de Queijo entrou com pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28). A empresa cita dívida de R$ 57,5 milhões, que teria sido agravada pela pandemia e pela inundação do aeroporto Salgado Filho, que geraria "impacto financeiro negativo" (perda) de R$ 1 milhão por mês em vendas da rede.