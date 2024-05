Presidente da CâmaraLog - Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura e CEO do Grupo Intelog, Paulo Menzel conhece os 497 municípios do Rio Grande do Sul e todas as suas conexões. Há anos, vem advertindo para a necessidade de reforçar o investimento nessa área no Estado, diz que agora se sente como um "pregador no deserto". Considera um "chute" avaliar agora quais serão as necessidades de recursos apenas para reconstruir o que a enxurrada destruiu, mas lembra que só para ter rodovias adequadas ao nosso tempo o RS precisaria de R$ 50 bilhões. E em 2023, ano em que duplicou a média histórica, investiu R$ 1 bilhão. É daí que vem seu diagnóstico de que estamos com meio século de atraso em infraestrutura.