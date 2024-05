Não vai parar de chover tão cedo e, segundo a meteorologia, depois de breve trégua, a água volta a cair. Essa previsão agrava uma característica da enxurrada de início de outono no Rio Grande do Sul, o forte impacto desde em importantes rodovias, como as BRs 290 e 386, até estradas vicinais, deixando isoladas várias cidades e famílias que vivem em zonas rurais.