Com ponto de arrecadação em Glorinha, a Legião da Boa Vontade enviou cerca de 380 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul. Foram destinadas a abrigos, escolas e entidades parceiras de 17 municípios gaúchos: Lajeado, Viamão, Cachoeirinha, Canoas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Muçum, Roca Sales, Palmares do Sul, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre e Viamão.