A queda no investimento que marcou 2023 projetou crescimento modesto para este ano - que já está em revisão -, mas não deve se repetir na mesma intensidade neste ano, ao menos a julgar pelos resultados de uma empresa abastecida por esse tipo de aporte, especialmente em modernização. A SKA assina projetos de transformação digital para gaúchas como Marcopolo e Grendene, nacionais como Tigre e Weg e internacionais como AstraZeneca e ArcelorMittal. Embora tenha berço em Joinville (SC), a empresa está no Tecnosinos, até para se aproximar dos muitos clientes gaúchos. Nesta entrevista exclusiva à coluna, seu CEO, Siegfried Koelln - atende por "Sieg" (pronuncia-se Zig) cita exemplos do que o desenvolvimento de novos produtos e processo já estão em aplicação.