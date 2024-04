Em um momento dramático da crise climática global, uma das instituições mundiais mais importantes do mobilização para frear o impacto, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), tem pela primeira vez em sua história uma mulher no comando. É a argentina Celeste Saulo, que desde janeiro atua como secretária-geral da organização. Saulo, que atua na organização desde 2014, também foi diretora do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina e professora da Universidade de Buenos Aires. Nesta entrevista exclusiva, comenta o aumento da frequência de eventos climáticos extremos no planeta e a importância da cooperação internacional para combater a crise do clima.