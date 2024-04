Enquanto consumidores do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de São Paulo e do Rio de Janeiro estão expostos a longos períodos sem acesso a energia elétrica, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugere à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que "todas as possibilidade de punição" sejam consideradas, falando especificamente no caso da distribuidora Enel, que atende à capital paulista.