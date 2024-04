Enfrentando a convalescença da terceira cirurgia na perna esquerda, o economista Marcos Lisboa quebrou uma tradição: foi o primeiro palestrante de bermuda do Fórum da Liberdade, realizado na semana passada. Depois do painel sobre os rumos da economia brasileira com o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco e a economista - e sua mulher - Zeina Latif, o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda deu uma entrevista exclusiva à coluna.