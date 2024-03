Com sede em Feliz, no Vale do Caí, a Plastiweber entrega ao mercado embalagens feitas com até 100% de plástico reciclado pós-consumo - isto é, que deriva de um produto final, como uma garrafa d'água. Mas, como afirma o CEO da empresa, Moisés Weber, a reação dos clientes em relação à reciclagem do produto é, por vezes, de desconfiança.