Quase tão ruim quando a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a ameaça que veio do chanceler israelense Israel Katz: "não esqueceremos nem perdoaremos". É uma contradição à frase seguinte, que considera Lula "persona non grata em Israel até que se retrate e retire o que disse". A conclusão seria de que o presidente brasileiro poderia se retratar, que nem assim seria perdoado.