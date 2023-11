Em 3 de outubro, a bolsa de valores tocou sua pontuação mínima no ano até agora: fechou em 113.284 pontos. Em pouco mais de um mês, a situação se inverteu, e nesta terça-feira (14), o Ibovespa encerrou com alta de 2,29%, para 123.165 pontos - nível mais alto em 12 meses, mais próximo do recorde histórico de 130.776 de 7 de junho de 2021.