No segunda metade da década de 1990, o Brasil viveu uma intensa quebradeira de bancos. Foi necessário criar dois programas de resgate, um para bancos privados, o Proer, e outro para os públicos, o Proes. Para que isso não voltasse a acontecer, o Banco Central decidiu tornar mais robusto seu trabalho de supervisão. Uma grande equipe se envolveu, com tamanho empenho que criou sérios conflitos. Deu tanta briga que, a certa altura, foi preciso criar o "dia do armistício" (suspensão das hostilidades).