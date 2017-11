A maior parte dos acordos de leniência prevê que as empresas têm de implantar programas de compliance. O objetivo é que o programa seja capaz de cumprir sua função, que é prevenção da criminalidade empresarial. É uma maneira de a iniciativa privada se aliar ao Estado nessa tarefa. O que se vê em ambiente de corrupção sistêmica, como no Brasil, não é normalmente uma relação de extorsão do setor privado por políticos ou funcionários públicos corruptos, é mais um sistema de trocas voluntárias e recíprocas onde todos ganham. Vemos isso de maneira clara em um ambiente de cartel, no qual diminui a concorrência e o risco, então os negócios públicos são feitos principalmente com as empresas que pagam propinas, e quem não paga fica excluído do mercado. O que a lei tem de fazer – e não se vê essa capacidade – é aumentar o custo do crime, ou seja, tornar maior o risco de ser apanhado, punido.