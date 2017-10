Para quem anda intrigado com a decoração oriental na Rua Dona Laura, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, a coluna conta do que se trata. Restaurante de comida asiática de Canela, onde funciona há oito anos, o Galangal abre unidade em Porto Alegre até o final deste mês nesse endereço. Até agora, quase R$ 2 milhões foram investidos para restaurar 480 metros quadrados de um sobrado antigo no local. Os números dão ideia da ambição: serão três andares, com área externa e capacidade para receber 110 clientes. Isso para início dos trabalhos, porque uma expansão já está prevista, caso se confirme fluxo semelhante ao da casa da Serra.