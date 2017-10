A Fraport desembarcou oficialmente em Porto Alegre ontem não apenas com a diretora-executiva para o Brasil, Andreea Pal, de origem romena. A presença de Stefan Schulte, diretor executivo mundial do Grupo Fraport, deu peso ao discurso de que a empresa alemã quer dar o melhor de suas pessoas e sua expertise ao Salgado Filho. Os executivos já avisaram que não vão se limitar à ampliação da pista, sua obrigação mais desafiadora. Também querem "remobiliar" o aeroporto da capital gaúcha, por dentro e por fora, como mostram as imagens.

Nas conversas com integrantes do governo e empresários, dois temas apareceram entre as preocupações da equipe: a concorrência no transporte de carga – o que reforça os sinais de que esse é o grande filão que a Fraport enxerga em seu equipamento mais ao sul do mundo – e o que sobrou da inteção de construir um segundo aeroporto na Região Metropolitana, o famoso – ou famigerado, dependendo do ponto de vista – Vinte de Setembro.