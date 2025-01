Sarcófago do Império Médio do Egito é descoberto em Luxor

FREDERIC COLIN / University of Strasbourg / IFAO

Sarcófago da era do Império Médio foi "preservado em um baú de madeira feito sob medida".

Pesquisadores franceses descobriram um sarcófago reenterrado da era do Império Médio em Luxor, no Egito, como parte de pesquisas realizadas após a descoberta, em 2018 e 2019, de cinco sarcófagos no mesmo local, informou um membro da equipe neste domingo (29).