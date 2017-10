Depois de hesitar por um longo período, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) anunciou oficialmente: a recessão terminou no Brasil no último trimestre de 2016. O comitê multidisciplinar responsável por definir início e fim de períodos recessivos na economia avalia que o ponto mais baixo do ciclo iniciado ainda em 2014 – o chamado "fundo do poço" – ocorreu entre outubro e dezembro de 2016.

Esse vale, como identifica o Codace "representa o fim de uma recessão que durou 11 trimestres — entre o segundo trimestre de 2014 e o quarto de 2016 — e a entrada do país em um período de expansão a partir do primeiro trimestre de 2017".

Conforme o Codace, a recessão de 2014-2016 foi a mais longa entre as nove identificadas pelo comitê a partir de 1980, empatando com a ocorrida entre 1989 e 1992. A perda acumulada de Produto Interno Bruto (PIB) nos 11 trimestres de retração foi de 8,6%, também a maior desde 1980, praticamente empatada com os 8,5% de queda do PIB na recessão de 1981-1983, com base em dados das Contas Nacionais do IBGE .

Mas o Codace não dá só boas notícias: avalia que, além de a recessão terminada no quarto trimestre de 2016 ter sido longa e intensa, a recuperação tem se mostrado lenta em comparação com o padrão de saída de crises anteriores. A identificação do ponto de virada no quarto trimestre de 2016 foi realizada com base na análise de amplo conjunto de variáveis e agregados econômicos de alta e média frequência, exercícios econométricos e em estudos adicionais realizados por integrantes do comitê e especialistas convidados.



O que é o Codace

É um comitê independente criado em 2008 com a finalidade de determinar uma cronologia de referência para os ciclos econômicos brasileiros, estabelecida pela alternância entre datas de picos e vales no nível da atividade econômica. A definição de ciclos é realizada com base em estatísticas econômicas expressas em nível, ou seja, cada ponto de máximo local (pico) do ciclo equivale ao final de um período de expansão, que será seguido, no trimestre seguinte, pelo início de uma recessão, cada ponto de mínimo local (vale) equivale ao trimestre final de uma recessão, a ser seguido, no trimestre seguinte, pelo início de uma expansão econômica. É formado por sete integrantes com "notório conhecimento em ciclos econômicos". Em outubro de 2017, era composto pelo seguinte grupo de especialistas:

• Affonso Celso Pastore (Coordenador do CODACE, Diretor da AC Pastore & Associados)

• Edmar Bacha (Diretor, Iepe-Casa das Garças)

• João Victor Issler (Professor, FGV/EPGE)

• Marcelle Chauvet (Professora, Universidade da Califórnia)

• Marco Bonomo (Professor, Insper)

• Paulo Picchetti (Professor, FGV/EESP e IBRE)

• Regis Bonelli (Pesquisador, FGV/IBRE)