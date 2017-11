Anderson Fetter / Agencia RBS

A figura aí de cima chama-se Tiago Boff. Na agenda de seu celular, um iPhone 6 com a tela quebradinha num canto, há dezenas de telefones pessoais de ministros, governadores, personalidades, artistas, celebridades e outros números valiosos.

Por WhatsApp, o jornalista conversa, com muita educação, mas com imensa naturalidade, com essas fontes ilustres. O celular do Tiago vale muito. Mas ele vale muito mais.

Formado há três anos pela PUCRS, Tiago hoje é o mais talentoso caçador de entrevistas quase impossíveis da RBS. Produtor dos programas Atualidade e Timeline, líderes de audiência da Gaúcha, transborda seu trabalho para as páginas de Zero Hora e, obviamente, para o produto digital GaúchaZH. A repercussão do seu trabalho desconhece limites geográficos: nesta semana, a entrevista com a desastrada ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, que reivindicava R$ 61 mil por mês, alegando necessidade de estar bem vestida, bem maquiada e bem calçada, foi parar no Jornal Nacional, por exemplo. Tiago pauta a Gaúcha, pauta Zero Hora e, não raro, pauta o Estadão, a Folha, o Globo, o Jornal Nacional.

– Ele é habilidoso em convencer as pessoas. É educado, polido, mas não desiste. Pode levar um ano, mas ele traz – elogia Cyro Silveira Martins Filho, gerente de Jornalismo da Gaúcha.

Luciano Potter, do Timeline, explica a tática do Tiago:

– Ele é um conquistador de pessoas. E só usa o WhatsApp para isso. Para conseguir a entrevista com Faustão, ficou mais de um ano insistindo. Mais de um ano!

Kelly Matos, também do Timeline, lembra que o talento e a persistência do produtor são elogiados até pelos entrevistados:

– O ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou a falar no ar "eu não posso encerrar essa entrevista sem antes elogiar a persistência do Tiago Boff. Mas não vou dizer que estou à disposição, senão o Tiago já vai me encher de WhatsApp". O ex-senador Delcídio do Amaral ficou amigo do Tiago a ponto de escrever para ele perguntando como ele está, e desabafando quando acontece algum grande escândalo de corrupção!

As conversas no WhatsApp do Tiago são uma delícia. Olhem, por exemplo, a resposta do ex-ministro Geddel Vieira Lima, depois que o jornalista lhe manda beijos, sem querer.

Reprodução / Reprodução

O caso do ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira foi tenso. Um site publicou que Ferreira tinha sido preso pela Lava-Jato. Imediatamente, Tiago olhou no WhatsApp de Ferreira e viu que ele estava online – portanto, não deveria estar atrás das grades.

–Perguntei por Whats se o ex-tesoureiro topava uma entrevista naquele momento. Ele topou e o colocamos no ar. Minutos depois, a Polícia Federal liga para a Kelly Matos querendo saber onde estava o Paulo Ferreira, porque havia um mandado de prisão contra ele. Era um foragido, e estava no ar conosco! – conta Tiago.

O segredo para conquistar as pessoas? Tiago revela aqui: