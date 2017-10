Há um mês, exatamente no dia 21 de setembro, lançamos o GaúchaZH. Um único lugar onde você encontra todo o conteúdo de Zero Hora, mais todo o conteúdo da Rádio Gaúcha e muitas novidades: programas criados especialmente para o produto digital. Aqui, nos bastidores da Redação, criamos também uma função inédita para os jornalistas: o editor da hora. Mas o que é, o que faz e para que serve um editor da hora?

Não basta ter o melhor conteúdo, temos que entregá-lo na hora certa, onde o usuário o procurar, seja via redes sociais, newsletters ou na capa do site. Jaisson Valim, editor da hora das 17h à 1h

No fim das contas, os editores da hora, esses três jornalistas aí de cima, fazem o possível para que você, leitor, fique bem informado. Eles estudam como você consome notícias, nas 24 horas do dia. Analisam quais conteúdos você mais consome em cada horário. Se usa o celular ou o computador para se informar. E, a partir desses dados, que chamamos de “jornada do consumidor”, estimulam a Redação a produzir os conteúdos certos, nas horas certas e nos formatos adequados. Confira todos os resultados do GaúchaZH em seu primeiro mês aqui.