O GaúchaZH comemora seu primeiro mês neste 21 de outubro cumprindo o objetivo de reunir a instantaneidade da Rádio Gaúcha e a profundidade de Zero Hora em um produto novo, com conteúdo exclusivo e foco no digital. Construído em parceria com consumidores, assinantes, profissionais e anunciantes, o site promoveu uma série de estreias em seus primeiros 30 dias.

– Estamos muito felizes com a receptividade e o engajamento do público com o GaúchaZH nesse primeiro mês. Ele tangibiliza nossa visão de investimento em jornalismo de qualidade, local e cada vez mais multimídia – destacou a vice-presidente de Produto e Operações do Grupo RBS, Andiara Petterle.

E mais novidades devem vir por aí, conta Sabrina Passos, gerente de Produto GaúchaZH:

– Nas próximas semanas, lançaremos mais programas ancorados pelos nossos colunistas e comunicadores, além de continuar investindo em produtos focados em esporte, jornalismo e entretenimento. Nosso compromisso é manter os conteúdos conectados com as necessidades e os desejos dos usuários. E fazemos isso ouvindo constantemente os feedbacks e acompanhando de perto quem nos lê e ouve todos os dias.

Diogo Olivier, jornalista de GaúchaZH que, desde o início do novo produto, participa do programa Conexão GaúchaZH, considera a mudança uma aproximação natural das marcas:

Minha vida deu uma guinada junto com o GaúchaZH. Passei de colunista que só escreve a apresentador de programas em vídeo e comentarista diário da Gaúcha. Ainda estou meio tonto, mas adorando produzir em várias mídias. Paulo Germano Colunista e apresentador dos programas Conexão e Giro

– A integração me trouxe de presente o Gaúcha +, nas tardes da Rádio, com a Kelly Matos, o Leandro Staudt e o Paulo Germano. Aí tudo ficou ainda mais claro: fazíamos uma distinção de veículos que nossos consumidores não fazem mais. E nem queriam que a gente fizesse. O universo online une duas marcas que, juntas, podem muito mais por serem complementares.

Em pesquisa feita no próprio site, com mais de 1,5 mil usuários, mais da metade respondeu: o que mais gostou em GaúchaZH foi a praticidade em encontrar os conteúdos de Gaúcha e de ZH em um só lugar. Também para mais da metade, a facilidade de navegação é uma característica importante do novo site. E quase 60% dos que responderam consideram a navegação de GaúchaZH ágil ou muito ágil.

Sabemos da responsabilidade que temos com o público, e essa é uma preocupação neste processo de integração. São mais pessoas impactadas com o nosso trabalho. É muito positivo esse aprendizado, é um grande desafio produzir conteúdos em diferentes formatos no GaúchaZH. Diori Vasconcelos Comentarista de arbitragem e apresentador do programa Gol Contra

União nas redes

A fanpage GaúchaZH tem 2,5 milhões de fãs e continua sendo uma das com mais engajamento do Brasil. O alcance da página, que agora abriga a transmissão ao vivo de todos os programas da rádio Gaúcha, cresceu mais de 40% com relação ao mesmo período do mês passado.

App de cara nova

Na primeira semana após o lançamento, o número de downloads do app GaúchaZH cresceu 700%. Com isso, ele subiu 92 posições no ranking brasileiro de news apps. Para baixar, basta procurar o app na sua loja de aplicativo (Apple Store ou Play Store).

Audiência recorde

O GaúchaZH foi o maior e mais gratificante desafio que já tive na RBS. Atuar na coordenação diária do que colocamos no ar, entender o que e em qual momento do dia nossos usuários querem consumir nossos conteúdos e, além disso, participar do programa Saia de Redação é um aprendizado constante. Debora Pradella Editora e apresentadora do programa Saia de Redação

Neste mês, GZH bateu a casa dos 2 milhões de páginas vistas em um único dia. Em abril deste ano, o antigo site de ZH chegou a bater 1,8 milhão, mas o número não tinha sido atingido desde então. A recorrência – número de vezes que o usuário volta ao nosso site – cresceu mais de 30% desde o lançamento.

Usuários cadastrados

O lançamento de GaúchaZH estimulou novos usuários a se cadastrarem e impactou os antigos a reativarem suas contas, ampliando as solicitações para recuperação de usuários.

Mais conteúdo exclusivo

GaúchaZH ganhou novos colunistas, que já são sucesso de audiência. Pedro Ernesto, Giane Guerra e Eduardo Gabardo, novidades de GZH, estão entre os mais acessados deste primeiro mês.

O mais legal nesse primeiro mês do GaúchaZH é poder criar e experimentar diferentes formas de entrega do conteúdo que produzimos todos os dias. Falar de política, economia e futebol. O desafio que a gente se propõe agora é este: encontrar a melhor maneira de fazer jornalismo que conecte os gaúchos e contribua para uma vida melhor. Kelly Matos Colunista e apresentadora dos programas Conexão e Giro

Sucesso em vídeo

O Saia de Redação, que estreou com GaúchaZH, está toda semana entre os conteúdos mais acessados do site. A entrevista com Renato Portaluppi abriu a temporada, que já tem cinco episódios no ar. Outros seis novos programas em vídeo foram lançados, valorizando conteúdos hiperlocais, esporte e entretenimento.

Notícias por e-mail