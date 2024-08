Para Millôr Fernandes, o humor era uma maneira de estar no mundo, um antídoto contra a banalidade

O humor pode ter um viés agressivo. Numa piada, quem conta, cria uma cumplicidade com quem escuta, para avacalhar um terceiro. Assim são as piadas de portugueses, das loiras (disfarce para falar das mulheres em geral), dos gays. Ridicularizando o alvo, quem ri obtém prazer sentindo-se superior. Com o disfarce de ser brincadeira, pode-se humilhar impunemente um terceiro. Assim é feito o humor grosseiro.