Mulheres feridas após queda de avião em Gramado seguem em estado grave, mas estável

Mulheres trabalhavam em pousada atingida pelo avião. Porthus Junior / Agencia RBS

Duas mulheres feridas durante a queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na serra gaúcha, no último dia 22, seguem internadas em estado grave, mas estável, em Porto Alegre. Ambas passam por tratamento em unidades de terapia intensiva (UTIs) para pessoas queimadas. Elas sofreram queimaduras de segundo e terceiro grau.

A vítima de 51 anos, identificada como Valdete Maristela Santos da Silva, trabalhava na pousada que foi atingida pela aeronave. Ela está internada no Hospital Cristo Redentor com 30% do corpo queimado. Em uma ação solidária, 24 moradores de Gramado e de Igrejinha foram à Capital doar sangue, no sábado (28), para ajudar no tratamento da paciente.

A outra mulher tem 56 anos, também trabalhava na pousada e está sob os cuidados do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre. Ela teve 43% da superfície corporal queimada, entre ferimentos nas pernas, nos braços, nas costas e no dorso.

Outros 15 feridos em solo após o acidente em Gramado foram liberados por hospitais da Serra ainda no dia 22.

O acidente

O acidente aconteceu no domingo, dia 22, próximo à Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, em Gramado. Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15min e tinha como destino Jundiaí (SP).

Três minutos depois, o avião colidiu com a chaminé de um prédio em construção, uma casa e uma loja de móveis. Os destroços atingiram ainda uma pousada.