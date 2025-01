NFL: onde assistir, horários e jogos da Semana 18

A NFL chega à última semana da temporada regular com decisões importantes aos playoffs. Além das vagas em aberto na pós-temporada, ainda é preciso decidir quem terminará na liderança (e, por consequência, com a folga na primeira semana) da Conferência Nacional.

Todos os jogos da Semana 18 da NFL ocorrem no próximo fim de semana, com dois jogos no sábado (4) e os demais no domingo (5). Como é a última rodada, não há partidas na segunda-feira (6).