O provérbio “o homem é o lobo do homem” tem um sentido explícito: nós podemos ser muito cruéis com nossos semelhantes. A versão original, homo homini lupus, vem do dramaturgo romano Plauto. Quem a popularizou foi o filósofo inglês Thomas Hobbes, que tinha um olhar crítico quanto à autodestrutividade humana.