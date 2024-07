O que mais me incomoda hoje é sair de casa. A prefeitura encompridou cada uma das ruas. Ir até a esquina cobra o dobro do esforço. Além disso, ela instalou ladeiras em quase todas as calçadas. Agora, atravessar a rua é um inferno, alargaram as avenidas e diminuíram o tempo das sinaleiras. Só um atleta conseguiria atravessar, eu não consigo.