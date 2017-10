As barbas voltaram. Não qualquer uma, a do Marechal Deodoro, a de Moisés, de Rasputin, de Pedro Alvarez Cabral. Barba mesmo, desenhada, esculpida, não esses fios que sujam o rosto. Ou então, bigodes como Dali e suíças vitorianas. O impensável aconteceu: existem produtos gourmets para barbas e barbearias brotam como antes nasciam lojas para pets.

A cara lisa e os cabelos curtos são herança do pós guerra, quando o soldado era herói, mas permaneceram por várias gerações. A ausência das barbas, talvez tenha mais uma razão: um momento que via com bons olhos o novo lugar que a mulher começara a ganhar na esfera pública. Naquela época não se acentuavam as diferenças de gênero e a tendência das vanguardas, que criam as modas, era diluir.