As melhores sequências do momento no Brasileirão pertencem ao Inter e ao Palmeiras. Nos últimos 15 pontos disputados, ambas as equipes somaram 13. Os gaúchos caminham fortemente atrás de uma vaga na Libertadores, enquanto os paulistas sonham com o tricampeonato. O que os dois clubes têm em comum? Foram eliminados das copas e só pensam em uma competição.