Mais vitórias do que o líder, vice-campeão brasileiro e o craque do campeonato: o fim de Brasileirão foi primoroso para o Grêmio de Luis Suárez e Renato Portaluppi. A tabela, inclusive, provoca os gremistas a pensarem que dava para ter conquistado o título. Tudo fruto de uma campanha maravilhosa de um clube que estava na Série B no ano anterior.