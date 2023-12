Os craques charruas também se emocionam. Mesmo que pudesse estar preparado para viver a coroação no futebol brasileiro por ser considerado o favorito para ser eleito o craque do Brasileirão, Luis Suárez não conteve a emoção na tarde desta quinta-feira (7). No estúdio montado na zona norte de São Paulo, ele, primeiro, recebeu a Bola de Prata por ser eleito como um dos melhores atacantes do Brasileirão. Minutos depois, retornou ao palco e recebeu das mãos do seu amigo Diego Lugano a Bola de Ouro, dada ao melhor jogador da competição. O atacante recebeu os mesmos prêmios no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.