Agora com a aposentadoria confirmada para o fim da temporada, Geromel merece o “título” de maior jogador do século com a camisa do Grêmio. Contratado em 2014, o zagueiro participou de conquistas memoráveis do clube, foi capitão, formou uma dupla de zaga histórica com Kannemann e acumulou dezenas de jogos com atuações impecáveis.