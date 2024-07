João Pedro, o lateral, é seguramente uma das principais afirmações do Grêmio em 2024. Mesmo nos piores momentos do time, ele entrega boas atuações defensivas e constante presença no ataque. As vezes com gols e, na vitória sobre o Fluminense, com assistência. A presença de Edenilson, no entanto, foi determinante para a vitória tricolor. Ele foi a solução encontrada por Renato para deixar o time com mais equilíbrio nas transições.