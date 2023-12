Foi Eduardo Coudet o maior cabo eleitoral na reeleição do Alessandro Barcellos. O associado colorado sabe que o time precisa de conquistas imediatas e vê na continuidade de Coudet uma maior possibilidade disso acontecer. Diferentemente de anos anteriores, onde o clube só recebeu reforços na metade do ano, 2024 vai começar com um time pronto e competitivo.