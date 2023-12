Foi em abril ou maio deste ano que o Zé Alberto me alertou: "De Bona, Esportes ao Meio-Dia completa 50 anos em 2023". O conhecimento e a memória do Zé não costumam falhar e por isso, junto à coordenação de esportes da rádio, vamos celebrar nesta quinta-feira (14), o jubileu de ouro de um dos programas mais tradicionais do rádio gaúcho.