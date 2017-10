Eu não ia escrever sobre, porque não se fala em outra coisa. Mas, talvez por isso mesmo, e porque alguns leitores pediram, estou comentando o caso. Vários ângulos, todos difíceis, todos espinhosos, perigosos, sempre tristes. Num excepcional período de violência física ou emocional, a qualquer estranhamento saímos de dedo em riste ou brandindo uma espada (pode ser verbal) feito serial killers. Estressados por condições da própria vida, da cidade, Estado, país e ultimamente também do vasto mundo, zombarias ou brigas que em outros tempos podiam se resolver no pátio da escola, ou com alguma conversa mais sensata, hoje às vezes se tornam dramas. Não só os assédios ficaram mais violentos como, espalhados em redes sociais, difundem a humilhação, o desamparo e a dor em grupos maiores e – todo mundo irritado, inconscientemente assustado – a situação se torna grave. Mesmo assim, habitualmente não nos matamos nem matamos os outros por isso.

Como ajudar, abrandar, reduzir o problema que se agrava? Tudo começa em casa, o que parece clichê: falo na autoestima da meninada. Na sua segurança e na capacidade de enfrentar desafios. Isso vem, em parte, com a própria personalidade, mas depende também do ambiente familiar. De poder-se abrir com pai ou mãe numa dificuldade maior. Se faltam estímulo, aprovação, parceria e até alegria na família, o adolescente ou a criança é mais vulnerável. Paternidade, maternidade, já são bastante difíceis, apesar de toda a felicidade e ternura que nos dão. Ninguém pode evitar que um filho tropece na calçada e quebre a perna, por exemplo. Mas é preciso estar atento a coisas bem mais sutis do que isso. Se um pai, ou mãe, cujo filho acaba de matar colegas e ferir muitos outros, ou que se suicidou, nunca notou que seu filho sofria com zombarias ou deboches, nesse amor talvez houvesse lacunas ou muros.