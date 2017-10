Três atrizes, de 34, 39 e 56 anos, sobem ao palco do Theatro São Pedro juntas neste fim de semana. Priscila Fantin, Letícia Birkheuer e Luiza Tomé, respectivamente, formam o elenco de Além do que os Nossos Olhos Registram, que tem sessões no sábado e no domingo. Perguntamos a opinião delas sobre três assuntos que não saem da pauta.