Como o título do Flamengo impacta a vida do Inter no Brasileirão 

A conquista do Flamengo na Copa do Brasil facilita mais a vida do Inter para buscar a vaga direta na Libertadores em 2025. Se o Rubro-Negro não relaxar, deve ficar nas primeiras posições, abrindo um G-5. Os cariocas voltam a pegar o Atlético-MG na quarta-feira (13) e pode também diminuir a diferença do Botafogo para sete pontos, mirando novamente o Brasileirão.