O dever de casa que pode deixar o Inter na briga pela Libertadores

Nem mesmo nos maiores momentos de turbulência, quando não conseguia bons resultados em casa, o torcedor do Inter jamais abandonou o time. Mais uma vez, a galera colorada está convocada para apoiar a equipe nesta reta final do Brasileirão, na noite desta segunda-feira (16).



Os três pontos contra o Cuiabá são inegociáveis. É possível sonhar com a Libertadores 2025. Pelo desempenho da turma de cima da tabela nas outras competições, tudo indica que serão mais do que seis vagas na copa mais importante da América.