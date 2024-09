Para enfrentar o Cuiabá na segunda-feira (16), no Beira-Rio, Roger Machado terá o "problema" que chegou a pensar que nunca teria. O técnico conta com quatro jogadores para distribuir em três lugares no meio-campo, à frente dos volantes, atrás do centroavante. A volta de Wesley, que cumpriu suspensão, soma-se a Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Bruno Tabata, o que abre possibilidade não só de nomes, mas também de características.