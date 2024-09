Gurizada recoloca a Libertadores na mira do Inter

Mirando na vitória, o Inter começou jogando muito bem contra o Fortaleza, tendo o controle da partida. Depois de martelar, o 1 a 0 veio aos 20min, com Alan Patrick, em um belo gol em um chute de fora da área. Mas o Colorado não segurou a vantagem até o final do primeiro tempo.



Na bola parada, o time cearense empatou. No lance do gol marcado por Titi, Anthoni saiu muito fora da sua meta e se atrapalhou com a bola.