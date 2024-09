Há questões interessantes no futebol. Após as saídas de Bustos e Hugo Mallo, o Inter ficou sem lateral-direito no elenco. Internamente no clube havia a ideia de que era preciso buscar atletas da função. Decisão correta. No primeiro momento, Roger Machado teve que improvisar Bruno Gomes. O Colorado buscou Braian Aguirre e Nathan.