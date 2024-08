Vitória alivia a pressão no Inter

O Inter precisava voltar a vencer no Brasileirão para aliviar o ambiente e subir na tabela. O resultado deixou o Colorado distante seis pontos do Z-4. Depois de uma semana inteira de trabalho, o time de Roger Machado conseguiu dominar o Cruzeiro, que veio de uma sequência pesada de jogos contra Vitória e Boca Juniors.



No geral, foi uma atuação segura do Inter. Até o gol marcado por Borré, aos 24 minutos do segundo tempo, o Colorado perdeu várias chances de abrir o marcador. Inclusive, o colombiano tirou um gol em uma bola de Alan Patrick, que iria na meta de Cássio. Aliás, a volta no camisa 10 foi uma ótima notícia.