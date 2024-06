O sorteio realizado na sede da Conmebol nesta segunda-feira (3) indicou dois caminhos para o Grêmio na Libertadores. Sendo o primeiro do grupo C, pega de cara o Peñarol. Depois, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e São Paulo são outros times do mesmo lado da tabela. Não tem barbada. Já se terminar em segundo, o Fluminense será o rival imediato. Mais adiante, pode pintar River Plate, Atlético-MG e San Lorenzo



Mas não adianta nada o Tricolor pensar no futuro, se ainda não carimbou o passaporte para as oitavas de final. A partida contra o Huachipato nesta terça-feira terá que ser de erro zero. Atenção total. Uma derrota acaba com o sonho do tri e empurra o Tricolor para os play-offs da Sul-Americana.