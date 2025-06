Design Week POA atraiu 15 mil visitantes e prepara novidades para 2026

Sucesso de público, a Design Week POA 2025 , encerrada no fim de maio, atraiu 15 mil visitantes e consolidou a capital gaúcha no mapa do design brasileiro.

Em 20025, a Superfeira de Design, realizada no Pontal Shopping, recebeu 1,5 mil pessoas em quatro dias e reuniu 40 expositores. Já a Rota do Design conectou 21 endereços, entre lojas e estúdios, com 30 eventos paralelos e visitação estimada em 10 mil pessoas.

Planos para 2026

A proposta de ocupar a cidade com design virá ainda mais forte com instalações urbanas funcionais, que incentivem a interação do público com a cidade, reconexão com a natureza e com as pessoas.