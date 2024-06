Não parecia que o Grêmio estava longe da Arena. Os gremistas invadiram o Couto Pereira nesta quarta-feira (29). A presença da galera foi fundamental na construção da goleada por 4 a 0 em cima do The Strongest, pela Libertadores. Dentro de campo, Renato Portaluppi escalou o time esperado e que deu uma baita resposta, apesar de todas as dificuldades do momento.



Após um cruzamento perfeito de Diego Costa, Soteldo abriu o marcador. O camisa 19 fez grande partida. Pepê também. O Tricolor não sofreu defensivamente.