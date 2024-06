O Grêmio entra em campo para encarar o The Strongest na noite desta quarta-feira (29), com o peso de precisar buscar uma vitória na batalha por uma vaga nas oitavas, pelo Grupo C da Libertadores. Um resultado negativo pode ser definitivo, mesmo tendo dois jogos pela frente. Em condições normais, o Tricolor poderia ser apontado como favorito no confronto. Mas depois de tudo o que estamos passando aqui no RS, o jogo pode ser mais complicado.